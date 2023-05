Jocs en català. MazeScape: Hipnos

Joc de taula MazeScape: Hipnos (DEVIR)

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és:

MazeScape: Hipnos. Aquest és el joc que es pot trobar en català i que proposem per a aquesta setmana. Va destinat a un públic major de 8 anys i es juga individualment, tot sol. Està emmarcat dins dels jocs de taula i de construcció. Està creat per la firma DEVIR i una partida pot durar uns 15 minuts aproximadament. Com a definició, seria un joc de laberints per a un jugador. Per a completar els set mapes que inclou la caixa cal trobar la sortida d’Hipnos i descobrir tots els objectius secundaris. Tot plegat sense aixecar el punter del camí: només es pot plegar el mapa per a trobar les dreceres.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística