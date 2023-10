Jocs en català: Bamboo

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: Bamboo

Bamboo és un joc de gestió d’accions i optimització de fitxes. Els jugadors adopten el rol de clans que conreen bambú i fan servir els fruits del seu treball per a tenir cura de la família i, així, sumar punts de felicitat. El joc de taula es troba dins del gènere d’estratègia i està concebut per a que hi puguin participar entre 2 i 4 persones. Una partida pot durar sobre els 90 minuts i està aconsellat a partir dels 14 anys d’edat. El fabricant és Devir.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística