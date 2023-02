Joan Verdú exposa el seu bon nivell amb la 10a posició al paral·lel del Mundial i fa història

Joan Verdú, l’esquiador andorrà ha fet història sent 10é al Mundial en paral·lel (Christophe Pallot Agence Zoom)

Aquest dimecres, 15 de febrer, ha estat un dia important per a Andorra als Campionats del Món de Courchevel-Méribel. Joan Verdú, que es va classificar entre els 16 del món per a la final d’avui del paral·lel, finalment ha estat 10è en la classificació. Una fita històrica per a l’esquí del Principat i que deixa clar l’alt nivell competitiu de l’esquiador andorrà.

Verdú, avui dimecres, competia en els vuitens de final contra Rasmus Windingstad, un rival molt dur, però, al qual l’andorrà li ho ha posat molt difícil. Verdú ha fet una primera mànega pel traçat blau en què marcava un ajustadíssim +0.08 respecte al noruec. A la segona baixada, pel traçat vermell, Verdú sortia amb aquest temps perdut i pressionava en la baixada al seu rival, que finalment s’imposava però, novament, per un mínim 0.08 que sumava un +0.16 a favor del noruec, que avançava en la competició.

Verdú es quedava, d’aquesta manera, fora dels quarts de final, però feia un crono total de 44.44 que el deixava amb una bona posició per a poder estar entre els millors en finalitzar la cursa. I així ha estat, que aquest 44.44 ha suposat el 10è temps de la competició i, d’aquesta manera, Verdú ha entrat en el prestigiós top10 mundial, un resultat que mai havia assolit un andorrà en uns Campionats del Món d’esquí alpí.



Millor resultat de la història en un Mundial

Amb els números a la mà, aquesta 10a posició de Joan Verdú suposa el millor resultat de la història d’un andorrà en uns Campionats del Món d’esquí alpí, tant en homes com en dones. Fins el moment, la millor posició era de Kevin Esteve, al 2013, quan va ser 14è a la combinada dels Mundials d’Schladming, a Àustria. Verdú, a més, ho ha assolit a una disciplina nova per a ell.



Primera participació en paral·lel

Aquesta ha estat la primera vegada que Joan Verdú competia en la disciplina de paral·lel, més intensa i més ràpida que el gegant habitual, amb l’afegit que, en les finals, la batalla és mà a mà contra un rival. Amb tot, Verdú va demostrar els últims dies d’entrenaments de paral·lel -i durant tota la temporada- que el seu nivell està a l’alçada dels millors del món, i prova d’això va ser que, durant les sessions dels dies anteriors a Courchevel, se situava entre els millors cronos, i que en les qualis aconseguia entrar entre el privilegiat grup de 16 esquiadors que havien de lluitar per les medalles.

Amb tot, als vuitens de final li tocava de rival Windingstad, que havia estat el millor crono en les qualificacions, prova de la seva bona adaptació a la disciplina. Per contra, Verdú ha demostrat que la seva projecció de futur es la idònia per a continuar posant contra les cordes a la resta de corredors del circuit mundial.

El temps de Verdú, aquest 44.44, superava a corredors com el francès Alexis Pinturault, el suec Mattias Roenngren, l’italià Alex Vinatzer, l’alemany Linus Strasser, el nord-americà River Radamus i l’italià Filippo Della Vite.