El Col·legi Sant Ermengol ha celebrat la festivitat del seu patró

El Col·legi Sant Ermengol d’Andorra la Vella ha commemorat aquest divendres la festivitat de Sant Ermengol, patró de l’escola, amb un conjunt d’activitats festives per a tots els nivells educatius. Pel matí, Mn. Àlex Vargas, rector d’Encamp, ha fet dues celebracions adaptades a cada nivell educatiu: una missa per als alumnes de secundària a la capella i una celebració de la paraula per als d’infantil i primària al poliesportiu del centre. Amb un to proper i didàctic, Mn. Vargas ha centrat la seva reflexió en la figura de Sant Ermengol, destacant-lo com un home sant que va saber unir les persones, literalment i espiritualment, a través dels ponts que va construir.
Al migdia ha tingut lloc la celebració eucarística amb els alumnes de batxillerat a la capella, que ha estat presidida pel bisbe Josep-Lluís Serrado i concelebrada per Mn. Pepe Chisvert, rector de Sant Julià de Lòria i el pare Albano Nogueira, vicari de La Massana. La missa ha estat solemnitzada pel grup de música del centre. La germana Vanessa, present també en les celebracions del matí, ha participat en la missa.
Mons. Serrano, a la seva homilia, ha realçat la figura del Patró del centre com un home de fe i de servei que va dedicar la seva vida a unir pobles i persones: “Sant Ermengol va ajudar a construir ponts i camins, esglésies i temples. Vosaltres esteu cridats a construir el futur d’Andorra on tothom hi sigui present. Un futur esperançador”. Ha recordat que aquest esperit de comunió continua sent una invitació perenne per als joves i per a tota la comunitat educativa, encoratjant-los a ser constructors d’un futur obert, solidari i esperançador on tothom hi tingui cabuda.
Com a record de la celebració, el bisbe ha obsequiat al col·legi amb una peça de ceràmica amb la imatge de Sant Ermengol.