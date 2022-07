Joan-Enric Vives nomena, Eduard Ibáñez, Adjunt al Representant personal del Copríncep episcopal

El Copríncep, Joan-Enric Vives, ha anunciat aquest dilluns, 18 de juliol, que nomenarà al Dr. Eduard Ibáñez i Pulido, per al càrrec d’Adjunt al Representant personal del Copríncep episcopal que ostenta Mn. Josep M. Mauri i Prior, per a que hi col·labori estretament. S’ha de tenir en compte que, la Constitució del Principat d’Andorra i altres disposicions contemplen la llibertat dels Coprínceps per a organitzar la seva Representació personal.

Eduard Ibáñez i Pulido

Nascut a Barcelona el 14 de maig de 1969, està casat i té dos fills.

Llicenciat en Dret i Doctor en Dret Penal per la Universitat de Barcelona (1992 i 2007). Llicenciat en Filosofia per la Universitat Ramon Llull (2012), i té estudis de Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya.

És Advocat col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de setembre de 1992. Advocat especialitzat en l’àmbit penal i penitenciari des del gener de 1993.

Des d’abril de 2002 fins al març de 2021 ha estat Director de l’entitat Justícia i Pau de Barcelona, i President de la Comissió General de Justícia i Pau d’Espanya (2010-2019).

Entre març de 2021 i juliol de 2022 ha treballat com a tècnic a la Direcció General d’Afers Religiosos, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Ha col·laborat com a Professor de matèries relacionades amb el Dret a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, a la Facultat d’Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés i a la Facultat de Comunicació Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, i abans a l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona (ICESB).

Té molts articles a revistes especialitzades i ha publicat diversos llibres: L’Economia de Francesc, Editorial Claret (Barcelona 2020); La lluita per la llibertat religiosa i de consciència, Editorial Claret, (Barcelona 2019); La libertad religiosa: derecho humano fundamental, motor de progreso social, Comisión General Justicia y Paz de España (Madrid 2017).