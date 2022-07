Concerts gratuïts a l’aire lliure durant tot l’agost al cicle “Ritmes, capital musical”

La plaça de l’antiga caserna de bombers tornarà a ser l’escenari, al llarg de l’agost, dels concerts del cicle Ritmes, capital musical que des de fa set anys organitza el Comú d’Andorra la Vella per a dinamitzar les compres.

Cada dimarts i dijous a les 19.30 h, com és habitual, hi haurà concerts per al públic adult amb recitals d’estils ben variats que inclouen, entre d’altres, tributs i homenatges, versions dels 60 i 70, també dels 80 i 90, cançó francesa, rock and roll, rumba o jazz, blues i swing. I cada dilluns a les 19 h i al mateix espai s’oferiran espectacles infantils perquè tota la família pugui gaudir cantant i ballant.

Amb aquesta iniciativa ja consolidada i que es du a terme en horari comercial en un mes d’elevada afluència turística, el Comú aporta activitat i animació a la zones comercials de l’avinguda Meritxell, Riberaygua i Travesseres i Fener Bulevard. De fet, la ubicació és la porta d’entrada i el nexe d’unió entre les diferents àrees comercials.

Un programa divers i per a tots els gustos

El cartell d’enguany, com de costum, ric i variat, arrencarà el dilluns 1 d’agost amb el Ritmes menuts i l’actuació de Carles Cuberes i l’espectacle Karibu! Cançons i danses per un món més just. L’endemà, dimarts 2, primer concert per al gran públic amb l’homenatge del grup Hey girls a les grans dives. I el darrer concert de la primera setmana d’agost serà el dijous 4 amb un tribut a Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carls Perkins i Johnny Cash amb The new million dollar quartet.

La setmana següent no hi haurà Ritmes Menuts el dilluns 8, darrer dia de la Festa major. Així doncs, el Ritmes es reprendrà el dimarts 9 amb la música de Rythm&Blues dels anys 40 i 50 que interpretarà el grup The Big Jamboree. El dijous 11 serà el torn de les havaneres interpretades pels Pescadors de l’Escala.

Dilluns 15 d’agost, Cat Rock en família amb versions en català per a tota la família. L’endemà, dimarts 16 el grup MontparnassE portarà l’espectacle de pop rock i cançó francesa La vie Revolver Tour; mentre que el dijous 18 el grup de rumba Arrels de Gràcia amenitzarà l’espai de l’antiga caserna de Bombers.

El Ritmes s’iniciarà la setmana del 22 d’agost, el dilluns, amb l’espectacle infantil per a cantar i ballar Anem amunt! a càrrec del grup Atrapasomnis. Les versions dels èxits dels anys 80 i 90 arribaran dimarts 23 amb DCovers, i Evil Rosebud delectarà el públic assistent el dijous 25 amb jazz, blues i swing.

El cicle de concerts es tancarà la darrera setmana d’agost: el dilluns 29 amb el concert festiu per a grans i petits Pentina el gat, Euphôria; i el

dimarts 30 amb El guateque i les versions d’èxits dels anys 60 i 70.