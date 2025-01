Joan Aracil debuta al Freeride World Tour 2025 amb una satisfactòria 11a posició

El rider andorrà, Joan Aracil a Baqueira Beret (J. Bernard)

El rider d’Ordino Arcalís, Joan Aracil, ha debutat aquest divendres al circuit de freeride més prestigiós del món, el Freeride World Tour, que ha disputat avui la primera prova a l’estació de Baqueira Beret. Aracil ha completat una línia de descens molt atrevida amb un gran salt i un backflip tot just a l’inici que ha estat tota una declaració d’intencions. La baixada ha obtingut una puntuació de 71,33 i li ha aconseguit una meritòria 11a posició, una vintena de punts per sota del vencedor de la prova, l’estatunidenc Ross Tester (92,67).

L’esquiador s’ha mostrat molt satisfet amb la seva actuació i ha explicat que “la baixada ha estat molt sòlida de dalt a baix. He començat fent un bon salt a dalt, entrant així una mica a cegues en una canaleta, i després he fet un bon backflip entrant en una canal i sortint molt ràpid”. Aracil ha aprofitat la part baixa del descens per a completar l’actuació amb un parell de 360, insertant així les seves dues especialitats, les quals ha estat polint els darrers mesos. Segons ha manifestat, ha pogut executar la línia tal i com la tenia pensada des de feia un parell de dies.

Amb aquest resultat Aracil es manté proper al seu objectiu d’acabar en el top-10 del circuit. “Estic súper content del resultat amb aquesta 11a posició a la primera parada, això acaba de començar!”. La propera cita del Freeride World Tour serà a l’estació francesa de Val Thorens, del 27 de gener a l’1 de febrer, on l’esquiador intentarà “donar el millor del seu esquí” per a escalar posicions.