Jaume Bartumeu insta a elaborar un pla d’amortització del deute públic a deu anys

Urgeix un pla d’amortització per a reduir el dèficit en deu anys i evitar una situació complicada, com la que ha patit Grècia. És la conclusió de Jaume Bartumeu arran de l’informe “Deute públic, preocupació pública. La problemàtica del deute andorrà” encarregat pel Centre d’Estudis i Recerca Socialdemòcrata a l’empresa Tracis i en el qual col·laboren l’ex ministre de Finances Ferran Mirapeix i Pere López.

L’estudi alerta que cada punt d’increment en el cost del finançament, suposaria una càrrega addicional de 13 milions d’euros anuals. El president de Progressistes-SDP ha advertit que cal actuar per a reduir el dèficit estructural de forma progressiva, pel cap baix, diu, en mig punt anual a partir del proper exercici pressupostari.

Per això s’ha d’incrementar la inversió, aplicar disciplina fiscal i canviar el model econòmic per a generar més activitat i augmentar els ingressos. “A nosaltres ens sembla que si no es fa res, Andorra es trobarà en una situació molt incomoda amb els seus creditors. Estaríem en una situació semblant a la de Grècia fa 8 anys. Disciplina fiscal, canvi del model fiscal i generació d’activitat empresarial que creï riquesa, i que això pugui contribuir a uns impostos, que no han de superar el 10%, però que tots l’han de pagar”.