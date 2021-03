Ja s’han administrat 8.896 vacunes contra la Covid-19

El Govern informa que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 11.360 persones i es registren un total de 10.883 altes. El total de defuncions fins a la data és de 113.

Actualment hi ha 364 casos actius: 9 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 5 a l’UCI –5 d’elles requereixen ventilació mecànica–. A la planta COVID-19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat. El ministre ha avançat que la taxa de reproducció se situa aquest dimecres en l’1,27.

Pel que fa al pla de vacunació, Martínez Benazet ha indicat que ahir es van administrar 49 vacunes al SAAS i la xifra total de dosis administrades des de l’inici de la campanya és de 8.896.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 21 aules estan sota vigilància activa –9 en total i 12 en parcial– i 19 en vigilància passiva.