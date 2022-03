Íria Medina signa una nova quarta posició per a Andorra al Festival Olímpic de la Joventut

El Festival Olímpic d’Hivern de la Joventut Europea (FOJE, EYOF en anglès) de Vuokatti han acabat aquest divendres per a la delegació andorrana amb un magnífic resultat. Íria Medina ha acabat quarta a l’eslàlom paral·lel. Aquesta ha estat la segona cursa en què Andorra ha assolit la 4a posició als FOJE.

L’esquiadora andorrana, que precisament avui fa 19 anys, ha fet una molt bona cursa. Quan estava a semifinals, per entrar en la gran final, ha acabat a 0.16 i ha anat a disputar la cursa per la tercera i quarta posició. A aquesta baixada no ha pogut superar a la seva rival i ha finalitzat, per tant, en la quarta posició final de la competició.

Segona 4a plaça per a Andorra

Amb aquesta 4a plaça de Medina, la delegació andorrana ha sumat en aquesta edició dels FOJE dues quartes posicions. La primera va ser la de la fondista Gina del Rio, que va ser 4a a la cursa dels 7,5 km patinadors, celebrada el passat dilluns i que va iniciar la participació andorrana al Festival de la Joventut de Vukoatti.

Íria Medina, esquiadora: “Fa dos dies van fer les classificacions del paral·lel. És una disciplina que normalment no entrenem, però així i tot em vaig trobar bastant còmoda, vaig fer un bon esquí i em vaig classificar 10a posició. Avui anàvem amb les expectatives que ho podia fer bastant bé. He demostrat un bon esquí i he anat passant de ronda. Malauradament, quan he disputat per entrar en la gran final, m’he quedat a molt poc i després a la petita final per lluitar pel bronze he perdut, però així i tot contenta amb la quarta plaça, contenta amb l’esquí realitzat i amb ganes del final de temporada”.