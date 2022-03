Da Cruz finalitza 39è a la primera Copa d’Europa de Lenk a Suïssa

Mario Da Cruz ha competit aquest divendres a la primera cita de la Copa d’Europa de Lenk (Suïssa). L’andorrà ha estat 39è.

Avui s’ha disputat la primera de les cites que té previst el jove rider en els pròxims dies. Fins al diumenge estarà a Lenk amb la Copa d’Europa (l’últim dia és Nacional). Avui, Da Cruz ha finalitzat en la 39a posició a una competició en què s’ha imposat l’alemany Umito Kirchwehm. Avui han competit 70 riders a l’estació suïssa.

Després d’aquesta doble cita de Copa d’Europa, del 29 de març a l’1 d’abril Da Cruz viatjarà a Veysonnaz (Suïssa) per disputar els Campionats del Món júnior. Tant la qualificació com les finals d’aquesta competició estan previstes per al 31 de març.