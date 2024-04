Íria Medina rep el premi de la FIS per la seva bona trajectòria acadèmica i esportiva

Íria Medina, amb el guardó de la FIS (FAE)

L’andorrana, Iria Medina, ha estat guardonada amb el 27è Premi Internacional Matteo Baumgarten que compta amb el suport de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) i que suposa una prova més de la confirmació del bon funcionament de la combinació esquí i estudi que duu a terme la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) amb el Govern d’Andorra a través del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE). Aquest guardó l’han rebut esquiadores i esquiadors com Tina Maze, Marco Odermatt o Bernadette Schild.

La prestigiosa cerimònia de premis, que habitualment se celebra a Bormio (Itàlia), va tenir lloc el passat 7 d’abril amb la presència de l’esquiadora de la FAE, que va recollir el seu guardó. “Estic molt contenta, la veritat que no m’ho esperava. Premis com aquest et motiven a seguir treballant i et demostren que poc a poc l’esforç que hi estàs posant, tant a l’esquí com als estudis, té una recompensa, així que ara a seguir treballant”, ha manifestat l’esquiadora andorrana.

Medina ha rebut aquest reconeixement per la seva feina esportiva i també acadèmica, amb bons resultats en els dos sentits. Aquests guardons reconeixen específicament als atletes joves que demostren una gran dedicació tant en la seva formació acadèmica com esportiva.

L’andorrana està cursant la carrera de Fisioteràpia a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), a més d’estar obtenint molt bons resultats en la seva trajectòria esportiva.

La família Baumgarten, Giacomo i Paola, va instaurar aquest premi en honor al seu fill Matteo, un prometedor esquiador que, malauradament, va morir de manera tràgica. Els Baumgarten creuen que s’ha de donar prioritat als estudis en els esportistes joves. Amb aquests guardons que reben el suport de la FIS, mantenen viva la memòria del seu fill Matteo.





Premi que tenen Maze, Odermatt, Schild…

L’any passat el premi va ser per a Martina Vozza, esquiadora alpina amb discapacitat visual, i entre la llista de premiats es troben noms il·lustres com Tanja Poutiainen (Finlàndia), Tina Maze (Eslovènia), Bernadette Schild (Àustria) i Marco Odermatt (Suïssa).