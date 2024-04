Torres referma a l’ONU l’aposta per a diversificar l’oferta turística, protegint el benestar dels ciutadans i els recursos naturals

El ministre, Jordi Torres, durant la taula rodona sobre el turisme resilient (SFG)

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha participat en una taula rodona d’alt nivell sobre turisme en el marc de la Setmana de la sostenibilitat, que l’ONU organitza a Nova York perquè la comunitat internacional pugui compartir experiències i bones pràctiques sobre desenvolupament sostenible.

Sota el títol ‘Turisme resilient: foment del turisme de resiliència per a facilitar i garantir la sostenibilitat global’, Torres ha compartit la taula rodona amb el ministre de Turisme de Jamaica, Edmund Barlett, i amb el ministre de Turisme i Economia Creativa d’Indonèsia, Sandiaga Salahuddin Uno. L’acte ha estat moderat per Aradhana Khowala, experta i una de les líders més influents en el sector de l’hostaleria de luxe, així com CEO de la consultoria estratègica Aptamind Partners per a governs i institucions privades que busquen un turisme regeneratiu.

En la seva intervenció, el titular de Turisme i Comerç ha destacat la importància de la diversificació de l’oferta turística com a pilar de la resiliència del sector davant “els efectes del canvi climàtic i la vulnerabilitat del nostre territori de muntanya”. Un fet, ha apuntat, “que ens obliga a accelerar l’adaptació i la desestacionalització”. “Fa anys que treballem i desenvolupem nous productes turístics respectuosos amb l’entorn, dirigits a un turisme familiar, potenciant la cultura i la nostra gastronomia, entre d’altres”, ha afirmat.

Jordi Torres ha explicat que es persegueix “una major exigència de qualitat de l’oferta turística, així com més varietat i diversificació”; i s’ha referit a alguns exemples com ara l’Andorra Taste, el segell Andorra Selected o l’acollida d’esdeveniments de primer nivell com el Cirque du Soleil o el Tour de França. Una estratègia que, tal com ha destacat el ministre, “ens està ajudant a augmentar la despesa i l’estada al nostre territori”, i que és possible gràcies “a la forta implicació i inversió del sector privat”.

Torres ha posat en relleu que parlar de resiliència en el món del turisme també és promoure la formació dels professionals del sector, així com protegir el benestar dels ciutadans i els recursos naturals. “És fonamental buscar l’equilibri que asseguri la continuïtat ambiental i el benestar dels nostres ciutadans, transitant cap a un model basat en la sostenibilitat”, ha subratllat.

En aquest sentit, el ministre ha assenyalat la necessitat de combinar creixement i sostenibilitat. Precisament, Jordi Torres ha exposat diferents mesures i regulacions que ha impulsat el Govern d’Andorra com ara l’establiment de la taxa turística el 2022, la recent licitació de l’estudi de capacitat de càrrega del sector turístic o els treballs per a impulsar una nova llei del turisme que introdueixi conceptes com la sostenibilitat.