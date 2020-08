Investiguen intents d’estafa telefònica a l’Alt Urgell i al Solsonès relacionats amb el rebut de la llum

Els Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb PEUSA, han alertat que les darreres setmanes s’ha detectat presumptes intents d’estafa telefònica vinculada a les companyies elèctriques a l’interior de Catalunya. La majoria de casos denunciats han estat al Solsonès però s’investiga si també n’hi ha hagut a l’Alt Urgell, per la qual cosa es recomana cautela si es rep una trucada d’algú que parla en nom d’aquestes empreses.

Segons han explicat el cos policial i la companyia urgellenca, el modus operandi consisteix a trucar en nom de la comercialitzadora i dir-los que tenen factures pendents i que si no les paguen els hi tallaran la llum. Aquesta coacció amb l’objectiu d’obtenir-ne diners l’han patit sobretot persones que tenen granges de bestiar. El presumpte estafador diu a la víctima que ha d’abonar una quantitat concreta i li dóna un número de compte perquè ho faci.

Segons ha recordat el cap de relacions amb la comunitat dels Mossos d’Esquadra a la Seu d’Urgell, César Isla, les companyies elèctriques no fan servir mai aquest tipus de trucades ni missatges al mòbil, i si ho fan és en tot cas amb el vistiplau del client. Normalment fan aquestes comunicacions específiques per carta o bé per correu electrònic. Isla hi afegeix que, a més a més, per comprovar si és o no és veritat, el millor és trucar directament al telèfon d’atenció al públic de la companyia o, per estar-ne més segurs, que s’adrecin personalment a les oficines de l’empresa.

De la seva part, PEUSA ha demanat que es faci difusió d’aquests intents d’estafa per tal de poder detectar nous casos i així poder actuar de manera més eficient contra els qui les cometen. Alhora, aconsellen no abonar cap quantitat econòmica si no s’ha confirmat la veracitat de l’avís i no facilitar, sota cap concepte, dades bancàries personals sense haver-ho assegurat abans amb la companyia.

Habitualment els Mossos d’Esquadra ja duen a terme campanyes de prevenció per explicar els casos d’estafa més habituals a col·lectius concrets, com poden ser comerciants, gent gran, farmàcies o pagesos; i si s’escau, s’adrecen al responsable de l’entitat o col·lectiu perquè ho doni a conèixer als seus socis.