El sector immobiliari preveu l’augment dels lloguers el 2021 lligat a la recuperació econòmica

El Col·legi professional de Gestors i Agents Immobiliaris (AGIA) preveu una possible pujada dels lloguers i del preu de venda dels pisos el 2021 i espera que sigui moderada. Matisen que això es produirà si hi ha recuperació econòmica.

El sector immobiliari nota una millora de l’activitat després del confinament. El president de l’AGIA, Jordi Galobardas, assegura que els preus de lloguer i venda estan estables i veuen probable que hi hagi una alça dels arrendaments si hi ha recuperació econòmica.

Preveu “una certa tensió donat que tampoc no es poden incorporar nous productes al mercat fàcilment si no que és un procés que és lent i en canvi la demanda és persistent, sortosament”. Espera que, en cas de pujada de preus, sigui moderada. Afirma que són “els primers interessats que no hi hagi grans canvis”.

Galobardas pensa que durant el que resta d’any l’activitat del sector anirà a més i podrien acabar el 2020 amb uns resultats similars als de l’any passat sempre que no s’agreugi la situació sanitària.

Pel que fa als mesos del confinament considera que la davallada que es va registrar era previsible.