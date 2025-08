Inversió de prop de mig milió d’euros per a la millora de la xarxa viària

Una de les carreteres de la xarxa viària andorrana (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres la inversió de prop de 500.000 euros en dues adjudicacions diferents per a continuar millorant la seguretat a la xarxa viària del Principat. Concretament, s’ha donat llum verda a l’adjudicació dels treballs d’implantació i reparació de barreres de seguretat de la carretera general 2 entre Soldeu i Bordes d’Envalira per un import de 353.907,32 euros a Construccions Entrimo. Aquests treballs complementen els engegats els exercicis anteriors per a la millora de la seguretat d’aquesta via.

D’altra banda, també s’han adjudicat els treballs de manteniment i reparació de juntes d’obres de fàbrica en diversos punts de les carreteres generals, per un import de 141.876,25 euros, a l’empresa Treballs Públics MTS SLU.