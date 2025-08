Adjudicada la segona fase de les obres de condicionament de l’Auditori Nacional per prop d’un milió d’euros

L’auditori Nacional, a Ordino (SFGA)

El Govern ha adjudicat la segona fase, i més important, de la renovació de les instal·lacions de l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, que tindran una inversió de prop d’un milió d’euros amb l’objectiu de garantir que aquest equipament disposi de les millors condicions per als usuaris i per als artistes que en fan ús.

L’empresa adjudicatària, via contractació directa perquè el concurs obert pel Govern va quedar desert, ha estat Construccions Roca SAU per un import de 921.812,79 euros i el termini d’execució de les obres és de quatre mesos.

Els treballs consistiran en la rehabilitació dels accessos exteriors i de les baranes, la reforma de la taquilla, així com millores a l’escenari i als camerinos. També es milloraran els sistemes de protecció contra incendis, amb la instal·lació d’una escala de sortida d’emergència a l’exterior, la rehabilitació de les portes d’emergència, i la ignifugació de diferents elements per a augmentar la resistència dels elements enfront de la calor.

A més, s’inclourà la instal·lació d’un sistema de producció de calefacció i refrigeració per aerotèrmia, es faran treballs generals de pintura, tant de l’interior com de l’exterior de l’equipament, i s’unificarà la senyalística. Finalment, es revisarà la coberta i les línies de vida, que és un sistema de prevenció de caigudes quan les persones fan treballs en alçada, per a garantir-ne el funcionament segur i eficaç.

En el marc de la reforma integral de l’Auditori Nacional, fins a la data s’ha executat la primera fase que consisteix en el canvi del sistema de subministrament elèctric; la posada a punt del grup electrogen i de la màquina de climatització actual; la substitució de l’enllumenat de tot l’edifici de la sala principal, del Foyer i de l’exterior; l’automatització del sistema d’obertura i tancament de les cortines; la millora de la domòtica; i la instal·lació de pilones per a restringir l’estacionament de vehicles al carreró d’accés a l’Auditori. Cal recordar que a causa de les obres, les instal·lacions romanen tancades al públic.