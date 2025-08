Eva Descarrega és nomenada ambaixadora per a les relacions amb els països d’Amèrica Llatina

L’ambaixadora Eva Descarrega (SFGA)

El Consell de Ministres ha acordat aquest dimecres nomenar Eva Descarrega com a ambaixadora en missió especial per a les relacions amb els països d’Amèrica Llatina. La decisió respon a la voluntat del Govern d’estrènyer les relacions bilaterals amb els països d’Amèrica del Sud i Central en qüestions com el desenvolupament del projecte de la contractació en origen o la promoció econòmica i turística.

Eva Descarrega és l’actual ambaixadora d’Andorra a Espanya i, alhora, coordinadora nacional del Principat d’Andorra a la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB).

L’abast de la missió especial de l’ambaixadora Descarrega, però, no inclou Mèxic, país en què Andorra ja té un ambaixador acreditat. En aquest cas és Joan Forner, ambaixador als Estats Units d’Amèrica i al Canadà i representant Permanent d’Andorra a les Nacions Unides.