Integra Pirineus i Cesce sumen forces per a dur a terme la primera actuació de Donem Vida al Bosc

El bosc de Prat Veriner on s’està retirant l’arbrat malmès per un temporal (Integra Pirineus)

La Fundació Integra Pirineus ha celebrat recentment una trobada al costat de Cesce, a través del seu director territorial per a Catalunya i Balears, Joaquim Montstant, i l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò on van visitar el bosc de Prat Veriner. Aquí tindrà lloc la primera actuació del catàleg Donem Vida al Bosc gràcies a l’aportació econòmica de la companyia asseguradora (Cesce). En concret, l’aportació de Cesce permetrà fer la gestió de l’arbratge afectat per un fort temporal de neu i vent, a finals de 2019, que va originar la caiguda de part de la massa forestal.

Aquesta acció farà possible reduir la presència de combustible vegetal, reduint el risc de propagació d’incendis, alliberant la llera d’obstacles i millorant l’estat de biodiversitat d’aquesta zona. Tot això en un bosc de gran importància per als habitants del municipi que l’utilitzen per a activitats laborals, com les zones de pastures per al bestiar, i d’oci, així com per a visitants i amants de les activitats a l’aire lliure.

Les limitacions a l’hora de gestionar els boscos per part de l’administració i també de propietaris privats, va fer que Integra Pirineus veiés la necessitat d’arribar a empreses i entitats que volguessin destinar part dels recursos econòmics de la seva Responsabilitat Social Empresarial per a realitzar alguna de les actuacions del catàleg de Donem Vida en el Bosc. Aquest és un catàleg que conté un pla de 28 accions forestals prioritàries repartides en diferents municipis de l’Alt Urgell. Mitjançant aquestes actuacions es vetllarà per a reduir el risc de propagació de grans incendis amb l’objectiu de conservar el patrimoni natural i els boscos.

Des d’Integra Pirineus es continua animant a empreses a col·laborar amb l’entitat per a desenvolupar les actuacions restants del catàleg Donem Vida al Bosc i oferir oportunitats laborals per a persones en risc d’exclusió social, especialment aquelles amb una discapacitat intel·lectual o trastorn de la salut mental.

Cesce, per part seva, és la capçalera d’un grup d’empreses que ofereix solucions integrals per a la gestió del crèdit comercial i l’emissió d’assegurança de caució i garanties en part d’Europa i Llatinoamèrica. En concret, aquesta acció s’emmarquen en la seva política d’RSC amb la qual pretén estendre el seu compromís amb la societat.

Així mateix, es busca sumar en l’impuls dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, especialment amb els ODS 13 (Acció pel Clima) i 15 (Vida els ecosistemes terrestres). Les diferents iniciatives empreses per Cesce mostren el compliment dels valors ètics que imperen tant en l’actuació de la companyia, definida com a responsable i compromesa amb els Drets Humans, el Medi Ambient i la Societat, com en els comportaments dels seus empleats, els valors dels quals són la lleialtat, honestedat, responsabilitat i la integritat.