Gabriel i Cornella, els primers en obrir foc a la Copa d’Europa de gegant de Zinal

Àlex Rius entrenant a Val Cenis (FAE)

L’equip masculí de tècnica és des del passat diumenge a Val Cenis (França) per a estar preparat per a les pròximes curses que arriben ja i que ho fan en diversos llocs i amb la vista posada a les Copes d’Europa i curses FIS. L’equip està entrenant aquests dies amb l’equip francès de Copa d’Europa, amb cada esquiador andorrà en la seva disciplina. Demà dimecres, Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella es traslladen a Zinal (Suïssa) per a disputar el dijous 7 el gegant la Copa d’Europa de gegant.

La Copa d’Europa continuarà per a l’equip nacional amb Àxel Esteve i també Bartumeu Gabriel, que competiran a la cita d’eslàlom de Val di Fassa (Itàlia) del 17 de desembre, i també a l’eslàlom del 19 de desembre d’Obereggen (Itàlia). Després, el 21 i 22 de desembre, la competició continental es desplaçarà a Valloire (França), amb gegant per a Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella.

També hi ha previstes curses FIS. Les primeres seran eslàlom el 8 i 9 de desembre a Pozza (Itàlia) amb Àlex Rius els dos dies, i Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella només el dia 9. A més, Rius i Cornella correran a Kronplatz del 17 al 20 de desembre, en dos eslàloms i dos gegants.

Fred Beauviel, responsable tècnic: “Estem entrenant amb l’equip de la Copa d’Europa de França a Val Cenis, amb pista injectada. A més, hi havia una Copa d’Europa a Reiteralm, però la van desplaçar aquí, així que estem entrenant a la pista on disputarem la Copa d’Europa de gener (17-18). Les condicions estan sent molt bones”.