Inici de les obres de millora de l’eficiència energètica i l’embelliment de les façanes de l’edifici administratiu del Govern

Aquest mes de març comencen els treballs de millora de l’optimització energètica de les façanes, embelliment de l’accés i condicionament d’espais de l’edifici administratiu del Govern. Aquesta actuació, impulsada pel ministeri de Territori i Urbanisme, dona continuïtat a la reforma de l’edifici per a millorar-ne l’eficiència energètica i la sostenibilitat, que va iniciar-se al primer i tercer pis, uns espais que, en la majoria dels casos, no s’havien adequat des de feia més de quatre dècades.
Les obres es realitzaran per zones i per fases al llarg de vuit mesos. Aquesta actuació s’impulsa per a reduir el consum energètic de l’edifici, però també per a augmentar la seguretat i reformar els espais exteriors de l’edifici i els seus accessos de la planta baixa, la planta primera i les façanes. L’objectiu és reforçar el confort: generar un espai d’accés més favorable per a les persones, millorar la qualitat de l’aire i emprar materials que retenen menys la calor. També en matèria d’embelliment, es restauraran elements identificatius de l’edifici, com les plaques commemoratives, els escuts i les lletres actuals.
Aquests treballs, que s’han adjudicat a l’empresa Pidasa Serveis SL per un import d’1.845.220,40 euros, implicaran la substitució de totes les fusteries i acabaments metàl·lics, la incorporació d’aïllament en els punts intervinguts, la substitució dels acabats del talla fred, la renovació del paviment exterior, la construcció de zones enjardinades que permetran incloure vegetació a la façana i la incorporació de nova il·luminació exterior.
S’intentarà, en tot moment, minimitzar les interferències en l’activitat habitual de l’edifici. No es preveu afectació, ara per ara, al moviment habitual de treballadors ni de ciutadans, ni als accessos de la planta baixa. En cas contrari, s’informarà prèviament per tal de facilitar la coordinació amb el personal, la ciutadania i les empreses implicades.