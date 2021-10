Increment d’un 14,2% de les importacions durant el mes de setembre

Les importacions de béns durant el mes de setembre han sumat 120,50 milions d’euros, amb una variació percentual del +14,2% respecte al mes de setembre de l’any anterior. Sense el capítol “Energia“, la variació percentual de les importacions és d’un +9,4%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 8,90 milions d’euros, amb una variació percentual del -77,6% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Cal remarcar que al setembre de l’any anterior va haver-hi una exportació excepcional de la partida “Diversos” i concretament del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat“. Sense tenir en compte aquesta exportació la variació de les exportacions seria del -9,2%.

Si comparem les dades d’importacions respecte al mateix període d’abans de la pandèmia (2019), es pot observar que grups com “Transport”, “Construcció” i “Joieria” han assolit els nivells d’abans de la crisi sanitària. Pel que fa a d’altres grups com “Begudes i tabac” i “Farmàcia-perfumeria” la seva tendència és a l’alça a punt de recuperar els nivells del 2019. En el cas de la partida “Industrial” i “Diversos” la tendència cap a la recuperació per aquest 2021 es manté entre els grups esmentats anteriorment, sent en aquests casos més estable.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.206,51 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del -12,4% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia“, les importacions en valor representen un -12,9% menys que al mateix període. Sense tenir en compte la importació excepcional de la partida “Diversos” del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” pel juny de l’any passat, la variació és del +2,5% respecte a l’acumulat del període anterior. Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 139,87 milions d’euros, amb un augment del +1,7%. Sense tenir en compte l’exportació excepcional de la partida “Diversos” del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” pel setembre de l’any passat, la variació és del +30,1% respecte a l’acumulat del període anterior.

D’altra banda l’importació de carburants durant el mes de setembre ha estat d’11,64 milions de litres, fet que suposa una variació percentual negativa del -6,0% respecte al mes de setembre de l’any anterior. De gener a setembre del 2021 la importació dels carburants ha estat de 104,51 milions de litres, donant una variació percentual del 0,0% en contraposició al mateix període de l’any 2020.

Durant els darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 140,55 milions de litres, el que suposa una variació negativa del -8,8% respecte als 154,11 milions de litres importats durant el mateix període anterior.