Inaugurada l’exposició “Faces for Human Rights” a l’UdA

Algunes de les obres que es poden veure en l’exposició (UdA)

la Universitat d’Andorra (UdA) acull fins al 31 d’octubre, l’exposició internacional “Faces for Human Rights” de l’artista nord-americana Wilma Bulkin Siegel, un conjunt d’aquarel·les originals sobre tela que retraten a trenta personalitats d’arreu del món, d’orígens i trajectòries professionals diferents, que encarnen respectivament a un dels trenta articles de la Declaració Universal dels Drets Humans. Els retrats exposats, no només destaquen per la seva factura artística, sinó que també serveixen de suport per a reflexionar sobre la importància de protegir i promoure els drets humans a través d’uns relats personals enregistrats als quals s’accedeix a través d’un codi QR.

La mostra, organitzada per l’entitat International Solidarity for Human Rights (ISHR), ha estat inaugurada aquest dilluns, 14 d’octubre, amb un vernissatge en què han pres la paraula la mateixa artista, el rector de l’UdA, Juli Minoves, les directores de l’ISHR, Elizabeth Sánchez i Devorah Sasha, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao. A més, hi han estat presents, entre d’altres, quatre de les personalitats retratades: Carles Àlvarez Marfany (Andorra), Robert C. Brazofsky (EUA), Brenda Ochoa (Cuba) i Olga Ortiz Mera (Equador).

L’exposició es va inaugurar el desembre de l’any passat a la universitat Miami Dade College (EUA). L’UdA és la primera universitat que l’acull en la seva itinerància internacional, i posteriorment es preveu que passi per la Universitat d’Àvila (Espanya) i d’altres centres d’ensenyament superior del món.

La col·laboració entre l’ISHR i l’UdA es va iniciar l’any 2018, quan aquesta organització va cedir els drets del seu exitós programa educatiu coincidint amb la celebració del 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Es va dedicar aleshores cada una de les trenta setmanes d’activitat lectiva a un dret humà diferent, també a partir d’una exposició temàtica al campus.