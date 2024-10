Gerard de la Casa guanya a Ullastrell i es el nou líder del Campionat de Catalunya de Muntanya

Gerard de la Casa volant sobre l’asfalt d’Ullastrell (FotoEsport)

Cap de setmana rodó per a Gerard de la Casa (Ford Fiesta Baporo Motorsport) a la XIV Pujada Santa Maria de Vilalba-Ullastrell, escenari de la sisena prova del Campionat de Catalunya de Muntanya, disputada el passat cap de setmana. La prova, que es va disputar en condicions canviants pel que fa a la meteorologia, va permetre a De la Casa dominar entre els turismes, la categoria amb més participants, des de les mateixes sessions d’entrenaments i barallar-se per a obtenir una bona posició a la classificació absoluta.

Les dues sessions d’entrenaments, es van fer amb condicions de pluja, tot i ser lleu, suficient per a deixar la carretera amb unes condicions d’adherència complicades. Així i tot, De La Casa va aprofitar les condicions de tracció 4×4 del seu Ford Fiesta Baporo Motorsport, per a dominar clarament la categoria en aquesta fase preliminar.

Les dues pujades de cursa, van tenir característiques ben diferents. A la primera, encara amb punts de l’asfalt humit, va permetre un bon registre per al pilot de Baporo Motorsport i col·locar-se al davant de la nodrida competència en l’apartat de turismes. A la segona pujada, ja en condicions de sec, De la Casa va ser encara més ràpid als 3530 metres del recorregut, refermant el domini de categoria en la prova i assolint una meritòria sisena posició absoluta.



Amb la victòria de categoria en aquesta prova, junt amb l’absència del seu gran rival al campionat, Jordi Gaig, li ha permès a De La Casa pujar a la primera posició del Campionat de Catalunya en espera de l’última cursa, la Pujada a les Ventoses a principis de novembre. Aquesta decidirà el nou campió de Catalunya de turismes, un cop sumades totes les competicions disputades i descomptant un resultat, com s’estableix al reglament del Campionat de Catalunya de Muntanya 2024.



El pròxim compromís de Gerard de la Casa i el seu Ford Fiesta Baporo Motorsport, serà aquest pròxim cap de setmana, a la Pujada a la Peguera (Andorra), el dissabte 19 d’octubre, prova organitzada per l’Automòbil Club d’Andorra (ACA).





Classificació categoria turismes XIV Pujada Stya. Maria Vilalba – Ullastrell