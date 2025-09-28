“I tu, de què et queixes? Sense acció no hi ha reacció”, lema de la 5a Jornada Jove de la Seu d’Urgell

El dissabte, 4 d’octubre, el passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, acollirà la 5a Jornada Jove, un espai anual de trobada i participació juvenil que dona visibilitat a les entitats i joves del municipi. L’edició d’enguany vol posar l’accent en donar veu a les inquietuds dels joves i transformar-les en propostes per a construir conjuntament. Durant tota la jornada, el passeig Joan Brudieu s’omplirà, doncs, d’activitats pensades per i amb els joves:
· D’11.00 a 12.00 hores. Dinàmica amb entitats juvenils i sorteig: els joves podran conèixer de primera mà les entitats del municipi, descobrir alternatives d’oci i opcions de participació a la Seu, i aconseguir segells per a participar al sorteig de premis.
· De 12.00 a 13.00 hores. Taula rodona ‘I tu, de què et queixes? Construïm’ amb la participació de joves de la Seu i la regidora de Joventut, Christina Moreno, amb les dinamitzadores, Emma i Ruth, per a compartir inquietuds i propostes, amb la col·laboració de RàdioSeu.
· Espais permanents: mural de queixes, estands d’entitats i joves artesans.
· A partir de les 17.00 hores. Taller d’estampació, actuació de DJ Oscar, exhibició i taller de circ, exhibició de ball amb Erika Cazorla, reconeixement als convidats d’honor Tech Titans (innovació i projecte de robòtica) i concert final de rumba amb El Kiwi.
La 5a Jornada Jove està organitzada per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Seu, conjuntament amb l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, Ocell de Foc i el Pla Local d’Acció Comunitària del Consorci d’Atenció a les Persones, i compta també amb la col·laboració d’entitats juvenils i artesans.