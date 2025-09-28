La Germandat de Sant Sebastià de la Seu convoca el 6è concurs de cartells per al programa de la seva festivitat

La Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell ha convocat el 6è Concurs de Cartells per a seleccionar la imatge oficial del programa de festes de l’edició 2026. L’entitat pretén d’aquesta manera estimular la creativitat i la participació d’artistes pirinencs i fomentar la difusió de la seva obra. El disseny guanyador s’emportarà 350 euros i il·lustrarà la portada del programa festiu, a més dels cartells dels actes de la setmana dels festejos de Sant Sebastià. Aquest any, per primer cop, s’afegiran premis en material de dibuix en tres franges d’edat per als joves que hi prenguin part: de 5 a 7 anys, de 8 a 13 anys i de 14 a 18 anys. Les propostes es poden presentar fins al 9 de novembre de 2025.
El cartell ha de ser original i inèdit, i s’ha de fer arribar al correu electrònic concursportadasantsebastia@gmail.com. Totes les propostes cal que portin el logotip de la Germandat de Sant Sebastià i les dates de la festivitat (del 19 de gener al 1 de febrer). Per a qualsevol aclariment o dubte els artistes o dissenyadors interessats poden demanar més informació al correu de contacte.
El jurat estarà format per un membre de la junta de la Germandat de Sant Sebastià, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i un representant de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques. Per a l’avaluació, es tindrà en compte l’originalitat de la proposta, la composició, l’impacte visual i la claredat del missatge, així com l’ús d’elements relacionats amb la festivitat de Sant Sebastià i la cultura pirinenca. El certamen és obert a tothom.