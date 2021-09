Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Sigues coherent amb l’exemple que pretens donar. L’ambient a casa pot veure’s alterat per una situació que se t’escapa de les mans, tret que cedeixis i siguis sincer. Treball: si et sents controlat i això et desmotiva, pensa en tot el que has aconseguit.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Mantenir l’amor en qualsevol circumstància no és fàcil, però quan et sentis desmoralitzat és quan has d’utilitzar els teus millors recursos i aixecar l’ànim. Treball: quan sorgeixi un problema, l’has de resoldre i pregunta’t, perquè es va generar.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

No et queixis de la teva mala sort, valora la teva vida com es mereix; l’èxit depèn de com vius les experiències. Pensa en positiu i encertaràs. Treball: resoldràs el conflicte que et preocupa. Tracta d’alleujar la tensió de qui el va generar i et sentiràs millor.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Tal vegada sigui el moment de pensar en les teves prioritats i no en la dels altres. Posa més alegria a la teva vida, és una bona teràpia contra qualsevol patologia. Treball: no estàs per a massa conflictes laborals, desconnecta uns minuts cada dues hores.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Estàs sempre a punt per a la conquesta i aquesta setmana més. Però, alerta!, el cap de setmana un fracàs pot sentar-te malament. Cuida les teves cervicals. Treball: Si estàs a l’atur és un bon moment per contactar. No et conformis amb enviar currículums.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Obtindràs un premi a la teva pacient labor humanitària. L’amor que ets capaç de donar desinteressadament obté la seva justa recompensa. Gaudeix-lo. Treball: et sorprendràs perquè apareixeran les oportunitats que necessites, en el moment just.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Aprofita per passar revista a la teva situació sentimental, per analitzar el que pots millorar i del que has de prescindir. Treball: Hauràs d’assumir alguns canvis, per la qual cosa és necessari que et vagis preparant, a la llarga serà pel teu bé.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Et tocarà demostrar el molt que t’importen els teus amics i que estàs aquí per quan et necessiten. Solucionaràs un problema familiar i sentimental. Treball: setmana de problemes que regiren l’ambient. Les coses no sortiran com esperaves.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

La teva alegria és contagiosa quan et connectes amb el teu nen interior. Dóna-li ales perquè t’ajudi a enriure-te’n quan alguna cosa amenaci la teva estabilitat. Treball: no resoldràs els teus problemes immediatament, però ho solucionaràs, no et preocupis.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Calma, les teves emocions estan alterades des de fa massa temps. La clau està en el teu interior, és aquí on has de buscar. Treball: evita donar consells, podries portar-te un desencís, algú aprofitarà per deixar clar que no compta amb tu.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

La teva espontaneïtat és la clau per agradar-li a algú que et porta de cap. Que parli el teu cor, no et bloquegis els teus impulsos. Treball: els teus interessos són importants, però no perdis de vista la realitat en la que estàs.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Si desitges que l’amor perduri, fes el necessari, sigues amorós i confia en que tot va bé i que ha de seguir així. Treball: Tindràs facilitats que no pensaves poder aconseguir. Però no visquis esperant, treballa el dia a dia i tot et serà més fàcil.