Homenatge a Lluís Molné, Lluís Viu i Francesc Viladomat, pioners i impulsors de l’esquí andorrà

La Federació Andorrana d’Esquí ha organitzat aquest dimarts un acte d’homenatge a tres de les figures de l’esquí andorrà més destacades pel seu pes en l’evolució de l’esport de la neu al Principat. Lluís Molné, Lluís Viu i Francesc Viladomat amb la presència de les seves famílies, han rebut el reconeixement de la FAE i de les institucions d’Andorra, amb el cap de Govern, Xavier Espot, al capdavant, així com del Comú d’Andorra la Vella, clubs i diferents entitats que han volgut assistir a un acte molt emotiu celebrat a la capital.

El reconeixement a Molné, Viu i Viladomat radica en què els tres esquiadors van ser els primers olímpics andorrans que, a més, van haver de competir sota la bandera espanyola en no estar reconegut encara en aquells anys el Comitè Olímpic Andorrà. A més, van ser els promotors de molts canvis a la neu andorrana, primer com a corredors, i després com a dirigents i també empresaris.

L’impuls dels tres va ser clau per aconseguir que l’esquí es catalogués d’esport d’Interès Nacional, fins arribar l’any 1965 en què es va declarar tot l’esport d’Interès Nacional.

Placa de reconeixement

En l’acte d’aquesta tarda, celebrat a la Sala de la Consòrcia del Comú d’Andorra la Vella i que ha comptat amb la presència dels familiars dels homenatjats, els tres exesquiadors han rebut una placa de reconeixement -Francesc Viladomat de manera pòstuma, a través de la seva família, present a l’acte-, així com tota l’estima de la comunitat de l’esquí andorrà, que ha agraït d’aquesta manera tota la feina de Molné, Viu i Viladomat perquè l’esquí andorrà agafés embranzida de manera clara.

Lluís Molné va participar als Jocs Olímpics d’Oslo del 1952, a Cortina d’Ampezzo el 1956, i a Squaw Valley el 1960, Francesc Viladomat va ser olímpic a Oslo ‘52 i Cortina d’Ampezzo ’56, mentre que Viu va participar en els Jocs d’Innsbruck al 64.