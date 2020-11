Títol: Hola, matí

Edat: Per als més petits.

Escriptor/a: BENEGAS, Mar.

Il·lustrador/a: Neus Caamaño.

Editorial: A Buen Paso.

Eureka! Quina troballa! Que el temps passa és una cosa sabuda des de l’Antiguitat remota, quan, en llatí, exclamaven: Tempus fugit!, o bé Carpe diem, amb un deix tristoi i melancòlic. En canvi, Mar Benegas ha sabut trobar un altre to i un altre enfocament per a aquesta realitat en una obra adreçada als més petits que fa d’aquest fat inexorable tota una descoberta. Ha dividit el temps d’una jornada qualsevol en moments, i cadascun d’aquests moments comporta una descoberta plena de goig o bé un comiat amical, de manera que els «hola» i els «adeu» se succeeixen de manera encadenada, des del matí a la nit, i poden acabar només per recomençar provocant una lectura circular.

A aquesta narració tan curta com ben escandida i observada, les il·lustracions de Neus Caamaño li van com anell al dit: formes simples, tintes planes, entorns nítids… fan un conjunt que concorda d’allò més bé amb el text, que permet ubicar tant el moment com l’entorn de la peripècia i descobrir així de quin instant, indret, personatges secundaris o objectes estem parlant.

Amb una mica de sort i traça, aquest llibre en cartoné i petit format podria arribar a esdevenir un excel·lent curtmetratge musical, però ara per ara, i això ja és molt important, n’hi ha ben bé prou amb saludar-lo amb un bon «hola» i acomiadar-lo, en acabat, amb un «adeu» entusiasta, d’aquells de traca i mocador. Ben fet!

Per Teresa Duran Armengol. Clijcat / Faristol