Ho sabies? L’hipnopart, l’eina positiva de benestar per al part

L’hipnopart, també conegut com a hipnopart natural o hypnobirthing, és una tècnica que combina la relaxació profunda, la respiració conscient i la visualització positiva per a ajudar les dones embarassades a tenir un part més tranquil i menys dolorós. Aquesta pràctica busca transformar les percepcions culturals i personals sobre el part, sovint associat amb el dolor i l’estrès, en una experiència positiva i empoderadora.
No es tracta d’un estat de pèrdua de consciència o de control, com sovint es percep erròniament. Al contrari, la hipnosi en aquest context ajuda la dona a estar plenament present, però relaxada, en harmonia amb el procés natural del seu cos.
El programa d’hipnopart sol començar durant l’embaràs, normalment a partir del segon trimestre, i inclou diverses tècniques i pràctiques:
- Respiració profunda i conscient: Aprendre tècniques de respiració ajuda a mantenir la calma i a oxigenar adequadament tant la mare com el nadó durant el part.
- Relaxació profunda: Mitjançant pràctiques guiades, les mares aprenen a relaxar els músculs del cos per a evitar tensió i, per tant, reduir el dolor durant les contraccions.
- Visualitzacions positives: S’ensenya a les dones a imaginar escenaris agradables o a visualitzar el procés del part com un moment tranquil i natural. Aquest enfocament ajuda a crear expectatives positives.
- Afiançament de creences: Les afirmacions positives, com ara “El meu cos està dissenyat per a parir de manera natural”, reforcen la confiança en el propi cos i en la capacitat de tenir un part satisfactori.
- Preparació emocional: Es treballa per a eliminar les pors associades al part, sovint adquirides per històries prèvies o creences culturals.
Estudis i testimonis de mares han destacat els beneficis de l’hipnopart:
- Reducció del dolor: Les tècniques de relaxació poden disminuir la percepció del dolor durant les contraccions.
- Més control emocional: Les dones se senten més segures i preparades per a afrontar el part.
- Menys intervencions mèdiques: S’ha observat una menor necessitat d’ús de fàrmacs analgèsics o epidurals entre les dones que practiquen hipnopart.
- Experiència positiva: Moltes mares descriuen el part com un moment tranquil, gairebé meditatiu.