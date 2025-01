Ha tancat portes Cal Muntó, un comerç històric de la Seu

La façana de la botiga Cal Muntó de la Seu, pocs dies abans de tancar portes definitivament (Foto: RàdioSeu)

Cal Muntó, un dels comerços històrics de la Seu d’Urgell, ha tancat portes després de més de 125 anys en funcionament. La centenària botiga de roba del capdamunt del carrer Major ha abaixat la persiana per últim cop aquest dilluns passat, tot finalitzant així un procés en el qual han estat fent liquidació d’estocs al llarg dels darrers mesos. Ara fa unes setmanes ja havien penjat cartells en què anunciaven que el 30 de desembre de 2024 seria el dia de tancament definitiu.

Segons la documentació de què disposa l’Ajuntament, Cal Muntó va obrir oficialment l’any 1897, com a comerç de confeccions i gèneres de punt. Durant totes les dècades en què ha funcionat s’ha dedicat al sector tèxtil i era conegut sobretot per la seva oferta de parament de la llar, sastreria, roba interior, vestuari laboral, camises, jaquetes, gorres i barrets, amb algunes de les principals marques d’aquests sectors. El local havia esdevingut un dels més emblemàtics de la Seu tant per la seva ubicació, davant les Mesures de la Bladeria, com per la decoració modernista del seu aparador, fet de fusta, amb els rètols de vidre emmarcats i on predominen els colors marró, negre i daurat.

El tancament s’ha produït per la jubilació dels propietaris. Darrerament havien explicat que, tot i la promoció de liquidació que havien endegat per a buidar la botiga, no descartaven traspassar el negoci si hi havia algun emprenedor que els agafés el relleu, per a donar continuïtat així a l’històric establiment de roba. Una possibilitat que al llarg d’aquest 2024 no s’ha concretat, cosa que ha fet que el local tanqués portes definitivament aquesta setmana. Ara per ara és una incògnita quin serà l’ús que se li donarà en el futur.

Cal Muntó-Les Mesures va ser inclòs l’any 2022 al projecte ‘Comerços Centenaris’, amb què l’Ajuntament de la Seu d’Urgell volia promocionar els establiments en actiu amb més història a la ciutat, tots ells ubicats al carrer Major. Per a donar-los a conèixer i posar en valor la seva importància, es va organitzar un conjunt de visites guiades amb la presència dels mateixos encarregats d’aquestes botigues. Els altres comerços que hi van prendre part són Cal Mestre (del qual es té constància des de l’any 1835), Ca la Paca (Drogueria Rebés, inaugurat el 1868), Casa Garxina (que data de l’any 1907) i la Formatgeria Eugene, que va obrir portes el 1909. El consistori va voler així “homenatjar l’esforç, la constància i el valor històric de les famílies que han fet possible la continuïtat d’aquests establiments que actualment són patrimoni de la ciutat”.