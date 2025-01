La Policia arresta tres turistes per positiu al volant

Un alcoholímetre (Policia d’Andorra)

Pel que fa a les conduccions sota els efectes de l’alcohol, aquests darrers dies s’han detingut un total de tres persones no residents, d’edats compreses entre els 25 i els 39 anys. El dimecres es van detenir dos homes, no residents de 25 i 39 anys per donar una taxa positiva en la prova d’alcoholèmia d’1,70 g/l i d’1,32 g/l, respectivament.

Val a dir que el primer d’ells havia estat involucrat, prèviament, en un accident de danys materials. Finalment, aquest mateix dijous, la Policia va procedir a detenir un home, no resident al país, de 26 anys, per donar una taxa d’alcohol superior a la permesa d’1,14 g/l.