Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís inicien la temporada aquest dilluns

El sector Grau Roig aquest diumenge. Foto: Cedida

Grandvalira ha donat el tret de sortida a la temporada 2024-2025 aquest diumenge, 8 de desembre, amb l’obertura parcial dels sectors del Pas de la Casa i Grau Roig. Les precipitacions de neu han deixat entre dissabte i diumenge entre 75 i 100 centímetres de neu a les estacions, i s’espera que en les pròximes hores, les acumulacions continuïn creixent.

Així, Grandvalira augmenta a partir d’avui dilluns el nombre de pistes obertes coincidint amb la posada en marxa dels sectors d’Encamp, Soldeu, El Tarter i Canillo, els quals estaran tots connectats per pista a partir de dimarts. L’objectiu és arribar al cap de setmana vinent amb el màxim nombre de quilòmetres esquiables disponibles a mesura que els equips de terreny vagin habilitant les pistes.

Per la seva part, tant Pal Arinsal com Ordino Arcalís enceten la temporada avui dilluns amb una obertura que també és progressiva i que comença per habilitar les zones baixes dels dominis i s’anirà ampliant cap a cotes altes si la meteorologia ho permet.

Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís aniran augmentant el nombre de pistes progressivament per a tenir els dominis amb el màxim de pistes i instal·lacions obertes el cap de setmana que ve.

La informació de les condicions d’obertura s’anirà actualitzant a les webs i a les xarxes socials de les estacions.