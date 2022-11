Gran participació al mercat Vide Dressing de la Massana

La Massana bat el rècord de participació al Vide Dressing, el mercat de roba i complements de segona mà, que enguany dedica tota una sala als articles infantils. La gran demanda per a muntar un estand ha fet duplicar l’espai. Per això, fins al 13 de novembre, el mercat es fa a les Fontetes i a les dues sales de la Closeta. A més de tenir una oferta molt més elevada i variada, disposar de dos espais permet dinamitzar encara més el municipi, ja que es preveu un flux constant de visitants d’un punt a l’altre.

Les noranta paradistes han participat en reunions preparatòries de l’esdeveniment, per a oferir un mercat de qualitat, amb la millor exposició del producte. La coordinadora de l’esdeveniment, Mercè Miguel, remarca que “el Vide Dressing és un mercat sostenible no només perquè fomentem l’economia circular sinó també perquè intentem no generar residus, reaprofitant materials, i demanem a tothom que vingui amb la seva pròpia bossa”. D’altra banda, també recorda als visitants que les compres només es podran fer pagant en efectiu.

Entre les noranta parades, n’hi ha diverses que destinaran els guanys a finalitats solidàries. Un dels estands anirà a càrrec d’alumnes de Batxillerat de l’Escola Andorrana, dins el seu projecte PAS (Projecte de Participació, Actuació i Servei).

S’espera una alta afluència de visitants durant tot el cap de setmana, ja que al mercat s’hi poden trobar productes de qualitat a preus molt baixos. El mercat va obrir les seves portes ahir divendres. L’horari de dissabte és de 10 a 19 h i diumenge de 10 a 14 h.