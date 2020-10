Govern i privats segueixen interessats per l’hotel Casamanya

Es manté l’ interès de privats per invertir a l’hotel Casamanya d’Ordino . Així ho assegura el cònsol major, que també indica que la Covid se n’ha endut d’altres pel camí. Espera poder treure’l a concurs aquest mandat. En ser un aspecte complex, volen tenir unes bases de concessió el màxim d’atractives, tant per als inversors com per al comú. Ha afegit que el Govern també s’ha mostrat interessat en l’espai . En aquest cas, el comú replantejaria el model de cessió dels espais.

La Covid ha fet caure alguns dels inversors interessats a optar a la concessió de l’hotel Casamanya, però n’hi ha que es mantenen.

N’hi havia d’interessats a fer-hi una residència per a la gent gran, però n’hi ha d’altres. Tot i no avançar detalls, ha explicat que es tracta d’un projecte embrionari que caldrà estudiar.

El cònsol major, Josep Àngel Mortés, recorda que encara s’ha de treballar en el concurs per treure l’edifici a concessió i que s’han de determinar molts aspectes. Indica, a més, que la inversió mínima per donar ús a l’edifici és de cinc milions d’euros. Per això treballen en una concessió que sigui el màxim de beneficiosa per al comú però també atractiva per als inversors “perquè el projecte sigui viable”.

Ha afegit que l’hotel ha despertat l’interès de l’Administració general. Tampoc ha volgut avançar de quin tipus d’espais es tracta, però sí que ha dit que en aquest cas el model de cessió seria totalment diferent. Argumenta que “s’hauria d’estudiar la fórmula perquè pot ser que hi hagi participació del comú i del Govern al mateix temps o bé que sigui el Govern sol”. “És un edifici públic i, per tant, és evident que es buscarà una fórmula que no sigui una concessió“, conclou.



El cònsol no amaga que no haver pogut solucionar l’afer del Casamanya és una espina que té clavada. Diu no voler-se marcar més terminis que el final del seu segon mandat comunal per tenir solucionat aquest afer.

Segueix sense descartar ubicar-hi les dependències comunals, però preferiria que fos un projecte que aportés valor afegit a la parròquia.