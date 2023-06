Govern i FEDA obren portes per la Setmana de l’Energia Sostenible

Cartell de la Setmana de l’Energia Sostenible (FEDA)

Andorra Sostenible, l’Oficina de l’energia i el canvi climàtic i Forces Elèctriques d’Andorra organitzen una setmana d’activitats per a celebrar la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, que tindrà lloc del 20 al 22 de juny. En aquesta ocasió, es vol acostar les infraestructures energètiques del país a la ciutadania, obrint les portes de la central hidroelèctrica de FEDA, d’una instal·lació fotovoltaica particular i de la xarxa de fred i calor de FEDA Ecoterm a Escaldes-Engordany. A més, s’oferirà un taller infantil i un escape room per a acostar també la celebració a infants i joves.

Sota la temàtica “Accelerant la transició a una energia neta – cap a factures més baixes i majors habilitats”, aquesta setmana ha de permetre acostar els reptes de la transició energètica a la ciutadania.

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i el director general de FEDA, Albert Moles, han presentat les activitats i han destacat la necessitat de celebrar aquesta efemèride per a recordar el rol fonamental de la transició energètica en la lluita contra el canvi climàtic, però també en el conjunt de l’evolució del país.

Forné ha recordat que el sector energètic és el principal emissor de CO₂ al país, atès que genera més del 90% dels gasos d’efecte d’hivernacle, i per això els esforços per descarbonitzar aquest sector són fonamentals en l’acció climàtica. En aquest sentit, ha subratllat que l’objectiu d’assolir la neutralitat climàtica al 2050 passa necessàriament per accelerar la transició energètica, amb l’establiment de sistemes de producció d’alta eficiència, la diversificació i el foment de la producció d’energia a partir de fonts renovables, que alhora han de permetre incrementar la sobirania energètica.

Moles, per la seva banda, ha posat de manifest la necessitat de compartir els reptes de la transició energètica, ja que es requereix la implicació de tothom en aquest procés. A més, ha posat en relleu que les inversions i la gestió que es fa del sistema energètic també busquen mantenir tarifes competitives perquè la factura elèctrica no esdevingui un fre per a l’activitat econòmica ni el benestar social.

A més, ha assenyalat que la diversificació de les fonts d’energia, a través de les xarxes de calor, o l’estalvi i l’eficiència energètica, també són claus per a aquest futur més sostenible, i en aquest sentit ha indicat que acostar les infraestructures a la ciutadania ha de permetre també sensibilitzar envers un consum energètic més sostenible.





Programa d’activitats

La celebració de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible començarà el dissabte 17 de juny amb una visita al camí hidroelèctric d’Engolasters, a les 11 hores, amb una visita al cor de la Central hidroelèctrica de FEDA, a les 17 hores i un taller infantil “Màgia o energia” que es farà a la mateixa hora perquè els infants també s’acostin a aquesta temàtica. Serà l’ocasió perquè la ciutadania s’acosti a la principal font de producció d’energia del país, que a més és 100% renovable.

El dimarts dia 20, es podrà visitar una instal·lació fotovoltaica domèstica perquè els interessats puguin conèixer el funcionament i les particularitats d’aquestes infraestructures i, fins i tot, valorar de primera mà la possibilitat de sumar-se a la transició energètica instal·lant-ne a casa seva. Durant la visita també seran presents representants del Col·legi d’Enginyers i ADELCA, que ajudaran a resoldre dubtes sobre aquestes instal·lacions.

Finalment, dijous 22, a les 18 hores es convidarà la ciutadania a conèixer la nova xarxa de fred i calor de FEDA Ecoterm a Escaldes-Engordany, per a veure en primera persona el funcionament d’aquest sistema de calefacció més eficient i sostenible. Alhora, els joves es podran acostar a la temàtica de l’energia gràcies a un escape room sobre el canvi climàtic a Andorra.

La participació en totes aquestes activitats serà gratuïta i caldrà reserva prèvia a través de fedacultura@feda.ad o trucant al MW Museu de l’electricitat al 739.111.