Golf: L’equip nacional lluitarà per a defensar el bronze del darrer Campionat d’Europa Shield

L’equip nacional de la Federació de Golf d’Andorra. Foto: FGA

Aquest dilluns, l’equip nacional de la Federació de Golf d’Andorra (FGA) ha iniciat el viatge cap a Bulgària on a partir d’aquest dimecres, 30 de juliol, participarà en una nova edició del Campionat d’Europa Shield que es disputarà en el Pravets Golf Club. Per a aquesta edició, l’equip nacional de 2025 està format per Eduard Tor, Eric Galimany, Ramon Armengol i la nova incorporació d’Esteve Tor. El seleccionar nacional Jose Manuel Lara també farà de capità, on Biel Puigdemasa ha quedat com a primer reserva.

Andorra defensarà la històrica medalla de bronze aconseguida l’any passat a Suïssa, en un dels camps més difícils on s’han disputat l’Europeu Shield.

“Fer una targeta de +1 en aquest camp serà fer una gran volta”, explicava el seleccionador nacional que coneix bé el camp, igual que dos dels jugadors (Eric Galimany i Eduard Tor) que ja van jugar fa tres o quatre anys en aquesta mateixa instal·lació.

El programa de la competició indica que el primer dia, dimecres, es disputarà 18 forats en modalitat Stroke Play que servirà com a “qualificació” per a després, el 31 de juliol i l’1 i 2 d’agost disputar-se els Match Play per a decidir la classificació final.

Per a aquesta edició del Campionat d’Europa Shield s’han inscrit un total d’11 països: Andorra, Bòsnia Hercegovina, Bulgària, Xipre, Grècia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Romania, Sèrbia i Turquia.