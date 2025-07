El museu Casa Rull posa a disposició dels visitants un bus llançadora gratuït els dissabtes d’agost

El Museu Casa Rull (SFGA)

L’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports posa a disposició dels visitants un bus llançadora gratuït durant el mes d’agost per a potenciar el museu Casa Rull i fer-lo més accessible i visible per a la ciutadania i els turistes. Durant tots els dissabtes del mes d’agost, s’oferirà un servei gratuït de bus llançadora entre el centre de la Massana i l’equipament cultural.

El servei funcionarà amb dues sortides diàries des de la parada Centre Vila de la Massana, a les 11 h i a les 16 h, amb retorns des de Sispony a les 12.30 h i a les 17.30 h. Per tant, els usuaris disposaran d’una hora i mitja per a visitar la Casa. El servei de transport és gratuït i sense reserva prèvia, però no inclou l’entrada al museu.

Aquesta acció coincideix amb la celebració enguany del vintè aniversari de l’obertura del museu Casa Rull, celebrat aquest juny passat. El museu permet fer un viatge al passat rural del país.