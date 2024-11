‘Gladiator II’, de Ridley Scott (versió en català)

Ridley Scott entoma la seqüela del seu espaterrant èxit ‘Gladiator’ (2000), premiada amb 5 Oscar, després d’encadenar algunes pel·lícules que no li han reportat massa beneficis com és el cas de la darrera i ambiciosa ‘Napoleón’ (2023). De la mà d’un argument de Peter Craig i David Scarpa i guió del mateix Scarpa, el cineasta britànic retorna al gènere històric i, en concret, al gènere pèplum, reprenent l’acció vint anys després de la mort de l’heroic Màxim (Russell Crowe) en l’arena romana. Ara tenim un imperi romà en decadència sota la corrupció dels pertorbats germans emperadors Geta (Joseph Quinn) i Caracal·la (Fred Hechinger) i el film arrenca amb la presentació de Luci (Paul Mescal), fill secret de Màxim i Lucil·la (Connie Nielsen), a la zona de Numídia, al nord d’Àfrica.

Un inici que desemboca en l’espectacular batalla de la conquesta del país pel general romà Acaci (Pedro Pascal) amb l’assalt a la fortalesa d’una flota de vaixells amb els seus remers a galeres. Després de la derrota i caiguda de Numídia, Luci és enviat presoner a Roma i entrarà en l’escola de gladiadors de Macrinus (Denzel Washington) on la seva única aspiració és sobreviure enmig de la crueltat de les lluites del Coliseu. La nova superproducció de Ridely Scott garanteix l’espectacularitat amb bones dosis d’acció, a estones efectista i també gore, més enllà de la fantàstica i cruenta batalla inicial, centrades en el coliseu romà i les seves macabres atraccions sota la mirada sàdica dels dos emperadors.

Així tenim Luci i els seus companys lluitant contra uns mandrils ferotges i salvatges o desafiant un rinoceront gegant, una espècie de dinosaure, cavalcat per un popular gladiador invencible. També tenim escenes increïbles com el Coliseu convertit en un parc temàtic aquàtic on es reprodueix sagnants batalles navals, una idea esbojarrada que, tanmateix, té traces de versemblança confirmades. Un seguit de combats que culminen amb el duel final entre Luci i Acaci, ara el seu padrastre, sota la mirada patidora de Lucil·la. Una pel·lícula que juga també la carta melodramàtica enmig de les convulses relacions de progenitors i fills perduts ara redescoberts i finalment rehabilitats on Lucius esdevé el nou heroi, guerrer indestructible, fill pròdig cridat a ser el nou líder que pot regenerar l’Imperi.

‘Gladiator II’ també juga la carta shakespeariana de les rivalitats caïnites del poder romà així com les conspiracions per a enderrocar els governants. Temps d’intriga i de venjances enmig de la contraposició del Senat i la tirania dels emperadors, l’ambició de Macrinus per a manipular els emperadors o els complots militars de Marc Acaci i la seva dona Lucil·la per a fer caure el règim corcat de Caracal·la i Geta.

Convé subratllar que el jove actor Paul Mescal, nominat a l’Oscar com a millor actor secundari pel film independent ‘Aftersun’ (2022, Cahrlotte Wells) gaudeix de la immillorable oportunitat de fer el salt a l’estrellat en figurar en aquesta gran producció. Enmig de l’extens repartiment i més enllà dels actors esmentats, tenim també al britànic Derek Jacobi com a senador Graco, paper que repeteix després del primer ‘Gladiator’, Tim McInnerny com a senador Thraex o Lior Raz com a cap entrenador dels gladiadors Viggo. Per a acabar, convé recordar que ‘Gladiator II’ té disponibilitat de versió doblada en català en alguns cinemes.