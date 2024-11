Un jardí ben cuidat i bonic (AMIC)

Crear un jardí perfecte requereix una planificació acurada i l’ús de solucions senzilles que aprofitin al màxim l’espai disponible. Pensa sempre en dissenys que integrin la vegetació amb l’entorn, tenint en compte l’aspecte visual i la funcionalitat. Cuida la il·luminació; és fonamental utilitzar llum indirecta per a les plantes, i llum directa sota estructures de pèrgola, així com aplics de paret per a crear ambients acollidors durant la nit.

Un sistema de reg per degoteig és una inversió intel·ligent, ja que permet irrigar la vegetació de manera eficient, fins i tot quan no somm a casa, reduint el consum d’aigua fins a un 90%. D’aquesta manera, es promou la sostenibilitat i es minimitzen les despeses en manteniment.

A més, és important ocultar les vistes negatives i potenciar les positives, sigui amb plantes decoratives o estructures que millorin l’ambient visual. Busca la possibilitat de crear una combinació de colors entre l’interior i l’exterior, utilitzant paviments que connectin amb el jardí i mobiliari que s’integri amb el disseny general. Gandules, puffs i tèxtils com catifes, estors i cortines poden transformar l’espai, fent-lo més acollidor i agradable.

Finalment, recorda que cada element del jardí ha de contribuir a una experiència harmoniosa i relaxant, convertint el teu espai exterior en un refugi ideal per a gaudir de la natura i de moments de tranquil·litat.





Per Tot Sant Cugat