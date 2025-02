Gina del Rio, 10a a l’sprint en la seva estrena en uns Mundials absoluts

Gina Del Rio donant-ho tot durant la prova. Foto: Modica Nordic Focus

Els Campionats del Món d’esquí de fons han vist aquest dijous el ‘fenomen Gina del Rio’. La cita mundialista és a Trondheim (Noruega). L’andorrana, que debutava a la màxima competició absoluta, ha estat avui 10a a l’sprint, en una jornada inoblidable. Gina del Rio ha arribat a les semifinals de l’sprint, on ha acabat cinquena a la seva sèrie, i en una jornada en què un top30, és a dir estar als quarts de final, ja es considerava un bon resultat tenint en compte que era el debut de la jove fondista en un escenari d’aquest nivell.

Però, el dia ha començat amb una qualificació en què Del Rio ha assolit el 6è temps, i ha entrat per la porta gran a les rondes finals. En quarts passava a semifinals en ser la millor tercera en crono, i en semifinals acabava cinquena per a ser, finalment, 10a a la classificació final.





6a a la qualificació

L’estrena del dia era una lluita individual contra el crono en la qualificació. L’objectiu era entrar entre les 30 millors, però Gina del Rio, amb el dorsal 31, ha fet el 6è temps amb 3.04.25, a nomes 8.08 segons del millor registre, que era per a la sueca Jonna Sundling amb 2.56.17. D’aquesta manera es classificava pels quarts de final.





Passa a semis per temps

Als quarts de final, l’andorrana ha assolit la classificació plantant cara a les seves rivals, de gran nivell, provocant una cursa ràpida que, finalment, tot i ser tercera, li permetia amb el seu crono de 3.03.66, entrar com a millor tercera. També es classificava, de fet, la sueca Marta Rosenberg, quarta en aquesta sèrie, que era la més ràpida de totes les de quarts de final.

Aquesta sèrie de quarts de final era la més complicada de totes, amb unes rivals molt fortes: Maerta Rosenberg (Suècia) va guanyar dos ors als passats Mundials sub23: or en l’sprint i també l’or en els 20km mass start; Nadine Faehndrich (Suïssa) aquesta temporada porta en les curses Sprint de Copa del Món dues segones posicions, una tercera i una victòria; Jessie Diggins (Estats Units), una victòria en sprint aquesta temporada en Copa del Món, i sis top10; Federica Cassol (Itàlia), un top10 a la Copa del Món, i un altre top10 al team sprint; i per últim, Julie Myhre (Noruega), amb sis top10 en sprint de Copa del Món aquesta temporada, entre ells tres podis (dos 3rs i un 2n).

Passava com a primera la suïssa Faehndrich i segona la noruega Myhre, amb Gina del Rio tercera, Rosenberg quarta, Diggins cinquena i Cassol sisena.





Semifinals, donant la cara

A les semifinals, Gina del Rio ha fet el mateix que en quarts: sortir a mossegar i posar un ritme alt. L’estratègia era intentar, novament, fer una cursa ràpida per a, en cas de no entrar entre les dues primeres, passar a la final amb el millor tercer. L’andorrana ha competit contra la noruega Lotta Udnes Weng, que es s’ha imposat a la sèrie, la sueca Maja Dahlqvist, que ha estat segona, la noruega Myhre, que era tercera, l’alemanya Coletta Rydzek, que acabava cinquena, i la sueca Johanna Hagstroem, que finalitzava sisena per darrere de Gina del Rio.

L’andorrana ha finalitzat a només 3,75 segons de Weng, i lluitant per a evitar la caiguda en l’últim revolt de la sueca Hagstroem, que lluitava per les primeres posicions, però que se n’ha anat al terra.

D’aquesta manera, Gina del Rio completava la seva participació en aquest sprint en lliure, i aconseguia la 10a posició. La victòria final ha estat per a la sueca Jonna Sundling, per davant de la noruega Kristine Stavaas Skistad, segona, i la suïssa Nadine Faehndrich, tercera.





Els seus anteriors Mundials júniors i U23: quatre medalles

L’andorrana arribava després d’haver-se penjat la medalla de plata a la cursa sprint en clàssic dels Campionats del Món U23 disputats a principis d’aquest mes de febrer a Schilpario (Itàlia). A més, cal recordar que als Mundials júniors de l’any passat va aconseguir l’or en l`sprint en lliure, la plata en els 10km en clàssic i el bronze en els 20km mass start en lliure.





El millor resultat andorrà, Esteve 7è a Planica 2023

Aquesta 10a posició suposa un resultat extraordinari per a Gina del Rio i per a l’esquí de fons d’Andorra. El millor resultat de la història per a Andorra en uns Campionats del Món continua sent la 7a posició que va assolir Irineu Esteve als Mundials de Planica 2023, a la cursa de 15km en lliure, en uns Mundials en què també va ser 12è a l’skiathlon i 14è als 50km mass start en clàssic.





Gina del Rio, fondista: “Faig un balanç súper positiu, es més del que em podia esperar, debutant a uns Mundials absoluts. Estic súper contenta amb les sensacions, amb tot l’equip i a com ha sortit en general la cursa. La quali l’he viscut molt bé, em notava molt bé de forma i la pista estava més dura, i a mi m’agrada més quan la pista està dura, després a les finals ja s’ha posat més tou, més difícil d’esquiar. La quali ha anar molt bé, he acabat sisena. El meu objectiu era passar, i estar en el top10, 6ª, no m’ho esperava per res. Els quarts i les semis ja eren altra cursa, amb una mica de nervis, però crec que ho he gestionat bé. L’objectiu era anar a tope perquè l’objectiu era, si no passàvem normal, fer-ho amb el lucky loser. Molt contenta d’arribar a semis, de la feina de tot l’equip i motivada per les altres”.

Xabier del Val, responsable de la secció de fons: “Encara és prompte, o estem assimilant, però ha estat un dia increïble. Aquest matí el nostre objectiu era fer una bona cursa i entrar al top30, i fer la qualificació que ha fet la Gina i anar-te’n amb un top10 és una cosa increïble que ens sorprèn a nosaltres mateixos i per la qual cosa estem súper satisfets d’haver començat així el Mundial”.





Calendari Campionats del Món d’esquí de fons: