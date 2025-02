Cande Moreno, 28a al segon entrenament de descens de la Copa del Món de Kvitfjell

Cande Moreno, en l’entrenament de dimecres de la Copa del Món de Kvitfjell. Foto: Alexis Boichard Agence Zoom

L’esquiadora del Principat, Cande Moreno, ha disputat aquest dijous el segon entrenament oficial de descens de la Copa del Món de velocitat de Kvitfjell (Noruega) i ha finalitzat amb el 28è temps. L’andorrana, que sortia amb el dorsal 44, ha fet un crono de 1.35.44, a 2.01 de la més ràpida, que avui ha estat la nord-americana Breezy Johnson amb 1.33.43.

La corredora, Cande Moreno, marcava el 32è temps al primer sector (+0.66), el 38è al segon (+0.61), el 22è al tercer (+0.21), el 34è al quart (+0.10) i el 39è a l’últim sector (+0.43). Divendres, a les 10:30h, primer descens d’aquesta Copa del Món, dissabte el segon i el diumenge el supergegant.





Cande Moreno, esquiadora: “Aquí tindrem dos descensos i un supergegant. Tinc moltes ganes perquè crec que començo a tenir més ritme, vaig començat tard la temporada i fins ara crec que estàvem una mica situant-nos. Ara ja estic començant a rodar més fort. He arribat una mica malalta, ahir no tenia molta energia, però avui ja he notat una gran progressió en aquest sentit i demà espero estar en forma. Ara sí que l’objectiu és estar entre les 30, sempre ha estat l’objectiu, però fins ara sabia que encara estava agafant ritme i crec que ara ja el tenim. Aquí a Kvitfjell i després a les Copes del Món de La Thuile he d’intentar traure el màxim suc d’aquestes últimes curses i estar al nivell que hem d’estar”.