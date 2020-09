Gerard Bertran Burgueño guanya el XIV Premi de Poesia Antonio Gala

El jove alturgellenc Gerard Bertran Burgueño ha guanyat el XIV Premi Internacional de Poesia Antonio Gala, que organitza cada any l’ajuntament del municipi andalús d’Alhaurín el Grande (Màlaga).

El jurat es va reunir de manera telemàtica dijous passat, dia 10, i va acordar per unanimitat concedir el premi d’enguany a aquest autor de les Valls de Valira, pel seu poemari Fantasma de Primavera, que havia presentat al certamen. El lliurament del guardó es durà a terme el proper divendres 25 de setembre a la Biblioteca Municipal d’Alhaurín el Grande. A l’acte també es presentarà l’edició impresa del poemari guanyador de l’any passat, que va ser Índex, d’Adrián Maceda.

El Premi de Poesia Antonio Gala té caràcter internacional i s’adreça a joves autors d’entre 18 i 35 anys. L’objectiu és “donar una oportunitat a les noves generacions en el món de les lletres”. Està dotat amb 6.000 euros i el guanyador també rep una figura commemorativa que al·ludeix a la personalitat del conegut escriptor Antonio Gala, que li dóna nom. A més a més, el poemari guanyador serà publicat en una edició de 500 exemplars, dels quals 100 es lliuraran al guanyador perquè en pugui fer la seva distribució personal.

Segons han informat els organitzadors en un comunicat, el jurat estava format per Manuel Salinas (president), Belén Molina, Antonio Carvajal i Antonio Hernández. Els quatre responsables de la deliberació han assegurat que Fantasma de Primavera “és un llibre molt interessant, amb aire molt juvenil ja des del títol, que posseeix l’aire de dir les coses de sempre, però que sonin a alguna cosa nova“. També defineixen l’estil de Gerard Bertran com “un poema amorós orientalista que s’articula en un format més a prop de la quotidianitat i la banalitat, que l’autor converteix en vida amb finals inesperats”.

Més de 200 obres presentades

De la seva part, el regidor de Cultura d’Alhaurín el Grande, Francisco José Burgos, ha destacat el fet que enguany s’havien presentat al certamen un total de 201 obres, la majoria enviades des d’arreu d’Espanya però també des de d’altres països i especialment des d’Amèrica, amb autors dels Estats Units, el Brasil, el Canadà i Alemanya. Burgos agraïa al jurat la seva “dedicació i professionalitat a l’hora d’analitzar els poemes presentats en aquesta edició 2020, marcada per la situació sanitària”, i destaca que “tot i que el sector cultural ha estat un dels més castigats per la pandèmia”, han fet realitzat un gran esforç per mantenir viu el certamen”.