Generalitat, Diputació de Girona i els Pirineus Orientals presenten la 2a convocatòria de projectes de l’Espai Català Transfronterer

La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Departament dels Pirineus Orientals presenten la segona convocatòria de projectes de l’Espai Català Transfronterer (EsCaT), dotada amb 796.796,33 € i amb un cofinançament FEDER del 65%. Aquesta convocatòria té per objectiu cofinançar petits projectes locals transfronterers, de proximitat, que integrin els objectius de l’Àrea Funcional EsCaT i del Programa POCTEFA i contribueixin a impulsar-los.

També es valorarà que les iniciatives tinguin relació amb àmbits prioritaris pel territori com la llengua, l’educació ambiental, l’agricultura local, l’aigua, el paisatge, la inclusió social, la cultura, el coneixement del territori o la participació ciutadana.

En aquesta ocasió s’ha incrementat la participació ciutadana i un 10% de la puntuació global de les candidatures serà valorada per una representació de la ciutadania transfronterera.

L’acte, celebrat aquest dimarts al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà, va comptar amb l’assistència d’unes 200 persones i va estar encapçalat per la presidenta del Departament dels Pirineus Orientals, Hermeline Malherbe; el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart; i la diputada de Programes Europeus a la Diputació de Girona, Míriam Lanero.

En la seva intervenció, el delegat del Govern va destacar que “Els petits projectes que sorgiran d’aquesta segona convocatòria de l’EsCaT són una molt bona oportunitat pel territori, ja que ens ajudaran a aterrar la cooperació transfronterera al dia a dia de la gent” i va afegir que “La cooperació ens porta a ser un territori més resilient. Per això, més que mai, hem de sumar esforços per a avançar en allò que ens uneix, defensant la convivència i la pau, i construint plegats una Europa més forta, amb més drets, més democràcia i més llibertats”.

Per la seva banda, la diputada de Programes Europeus a la Diputació de Girona va fer èmfasi en el fet que “Aquesta presentació de la segona convocatòria de petits projectes de l’Espai Català Transfronterer ens dona una oportunitat magnífica per a trobar i debatre formes de col·laboració a banda i banda de l’Albera que ens permeten posar un petit gra de sorra en la resposta que cal donar a reptes compartits com són: l’emergència climàtica, el despoblament rural, la política lingüística, el turisme sostenible, la feina i ocupació de qualitat, la participació del jovent i l’accessibilitat dels serveis públics i socials. És una bona ocasió per a compartir sinergies també entre les diferents institucions”.

La presidenta del Departament dels Pirineus Orientals també va ressaltar que “És una gran alegria i un profund compromís acollir el seminari dedicat al llançament de la segona convocatòria de projectes en el marc de l’Àrea Funcional de l’Espai Català Transfronterer (EsCaT) que estem duent a terme conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. Junts, Departament, Generalitat i Diputació, formem un equip per a donar respostes sostenibles i afrontar els reptes actuals”.

Aquesta convocatòria arriba després dels més de 2,1 M€ atorgats en la primera de projectes estructurants, i se’n preveu una darrera de 710.000 € per al 2026. D’aquesta manera, durant el període POCTEFA 2021-2027, l’EsCaT haurà atorgat 3,6 M€. Aquestes convocatòries i els imports i repartiment que s’hi destinen van ser pactats per les tres institucions el 2023.





Característiques de la 2a convocatòria de projectes de l’Espai Català Transfronterer

Els projectes que es presentin a aquesta segona convocatòria han de tenir un cost total de com a màxim 150.000 € i una durada de, com a molt, dos anys i hauran de demostrar amb les seves accions i resultats que beneficien el territori de l’Espai Català Transfronterer.

Els projectes s’hauran de registrar en un dels tres objectius específics de l’EsCaT i contribuir a un dels propòsits del programa POCTEFA:

o El desenvolupament d’un entorn estable i facilitador de la cooperació que permeti, en particular, augmentar la capacitat de cooperació dels actors i millorar el coneixement i la planificació d’aquest territori.

o La transició cap a un territori resilient, en particular desenvolupant i donant suport a estratègies i iniciatives locals que contribueixin als objectius de lluita i adaptació davant el canvi climàtic.

o La consolidació de l’espai de vida transfronterer mitjançant la promoció d’iniciatives que contribueixin l’apropament de la ciutadania transfronterera i l’enfortiment del sentiment de pertinença a un espai comú, estimulant els processos de participació ciutadana en les activitats transfrontereres i desenvolupant o millorant serveis a la població que afavoreixin la integració de l’espai transfronterer.

El termini de presentació de candidatures és de quatre mesos i la resolució de la convocatòria es farà efectiva sis mesos després que venci el termini de presentació dels projectes.