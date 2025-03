Turisme: Andorra reafirma a l’ITB de Berlín el seu compromís amb la innovació, la sostenibilitat i la seguretat

Assegut i segon per l’esquerra, el ministre Jordi Torres (SFGA)

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha reafirmat el compromís d’Andorra amb la innovació, la sostenibilitat i la seguretat com a pilars fonamentals del model turístic en la Cimera Ministerial d’Alt Nivell celebrada en el marc de la Fira de Turisme ITB de Berlín. L’esdeveniment ha reunit als ministres de turisme de tot el món per a debatre sobre les oportunitats i els desafiaments del sector.

La discussió ministerial d’alt nivell ha abordat diverses qüestions, destacant el turisme com una força transformadora per a la cooperació, la comprensió i la pau. Els participants han explorat solucions viables basades en la creació d’associacions transfrontereres per a garantir que les inversions en turisme siguin un agent per a la resiliència econòmica, la pau i la sostenibilitat.

El titular de turisme ha convidat els líders del sector a explorar les oportunitats que el Principat ofereix. “El nostre compromís amb l’excel·lència, la seguretat i la sostenibilitat ens permet avançar amb determinació en aquest camí” ha afirmat el ministre. I, ha afegit que el turisme és més que un sector econòmic, “és una eina de transformació social i de diàleg entre nacions”. Amb el model de creixement responsable i la seva obertura al món el ministre ha recalcat que “Andorra està preparada per a contribuir activament a aquest propòsit global”.





Sobre l’ITB Berlín 2025

Berlín torna a ser la capital de la fira, considerada la més gran del món de la indústria turística global. En aquesta nova edició la capital alemanya és l’amfitriona amb el lema “El món dels viatges viu aquí” i amb Albània com a país convidat. La trobada està dividida exclusivament a empreses del sector, i compta amb la representació de 165 països, amb més de 100.000 professionals del sector, i 5.600 expositors.