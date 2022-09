Galabert afronta el debut a l’Europeu de patinatge artístic sobre rodes amb confiança

Després del debut de Brenda Luque i Èric Barbeitos en categoria juvenil, arriba el torn de Jana Galabert al Campionat d’Europa de patinatge artístic sobre rodes que té lloc al Poliesportiu d’Andorra. Aquest matí ha fet l’entrenament oficial abans d’estrenar-se demà a l’Europeu amb el programa curt en la modalitat lliure individual.

Galabert, que competirà en la categoria júnior, ha pogut completar un bon assaig i afronta la cita amb confiança: “Sempre hi ha els nervis, la pressió d’un campionat, però jo veig bé el meu ball, l’hem estat practicant molt”. El director tècnic i seleccionador FAP, Xavi Orrit també es mostra amb entusiasme davant la cita: “Podem competir contra tots, però la nostra competició real és contra els països que no estan a dalt de tot, com Espanya, Portugal o Itàlia. I crec que en aquest sentit estem anant bé, tenim el nivell adequat“. Dissabte tancarà la participació amb el programa llarg.