La vigilància sentinella serà clau abans d’instaurar mesures o protocols contra la Covid-19

Rosa Vidal, cap d’àrea de Prevenció, Vigilància i Promoció de la salut, és partidària de parlar de virus respiratoris més enllà de la Covid-19. Vidal coincideix que la vigilància sentinella ha de ser clau per preveure canvis. L’inici de curs és un dels exemples que pot servir per a diferents grups de població. “Què ens passa a les escoles, quants nens tenim, si tenim absències o no en tenim, fer una vigilància d’aquest tipus per a saber en quina situació estem i veure si cal aplicar un cribratge concret o altres eines” afirma Vidal.

El mateix passarà amb l’hospital i a l’atenció primària en cas de col·lapse. En qualsevol cas vol deixar clar que l’èxit dels anys que portem convivim amb el virus és en part gràcies a la població que, per altra banda, haurà d’entendre que sobretot els grups més vulnerables i a partir de 65 anys s’hauran de seguir vacunant en prevenció de diferents virus com la coneguda grip, mentre no aparegui un vaccí universal.

La cap d’àrea reconeix que cal temps per a investigació: “S’està investigant per a tenir vacunes que a la llarga serveixin per a qualsevol variant que estigui circulant, però això és investigació i requereix temps.”

Aquest dimecres es publica al BOPA l’acord entre el Govern i la farmacèutica GlaxoSmith Kline que deixa en 9 euros el preu de la vacuna de la grip estacional fins a l’abril de l’any vinent.