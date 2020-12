Gairebé 100.000 euros en vehicles i ginys per al COEX

El Govern, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha aprovat l’adjudicació del subministrament de diversos vehicles i ginys per a la Unitat de Conservació de Carreteres de l’Àrea COEX, per un import total de 97.943 euros. Les adjudicacions s’han dut a terme per concurs nacional amb procediment obert i modalitat de la contractació ordinària. Les adjudicacions s’han dut a terme en diferents lots que es van licitar en dos concursos diferents.

Així, s’ha adjudicat a l’empresa Nogreda Serveis, l’adquisició d’un raspall frontal marca Schmidt, per 13.900,00 euros que s’haurà de servir en un termini de 12 setmanes; una camioneta marca Volkswagen, a l’empresa Etna Serveis per 32.983,45 euros que es lliurarà en un termini de 3 mesos; una Fregadora marca Karcher , a l’empresa Covima per 23.460,25 euros que es lliurarà en 15 dies.

També s’ha adjudicat el subministrament de d’un vehicle marca Fiat model Panda Cross 4×4, a l’empresa Cimex-Auto per 14.450,00 euros que es lliurarà en els pròxims dies i una pala orientable per treta de neu a Nogreda Serveis, per un import de 13.149,00 euros, que es lliurarà en un termini de 12 setmanes.

Aquestes adquisicions de subministrament de material per al funcionament a la Unitat de Conservació de Carreteres de l’Àrea COEX, estan pressupostades per al present exercici 2020.