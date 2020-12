Una persona ferida i un detingut en un accident de transit

La Policia ha detingut un conductor que va donar una taxa d’alcoholèmia de 2,4 gls després de patir un accident en què va resultar ferida una persona.

El cos de l’ordre va rebre l’avís a les 18:39 hores d’aquest 24 de desembre.

Els fets van tenir lloc a l’avinguda Santa Coloma, d’Andorra la Vella. Aquell mateix migdia ja hi havia hagut un accident en aquesta via, en el que també es va detenir un conductor i hi va haver dos ferits.

En aquest segon accident s’hi van veure implicats dos turismes, un Opel Astra amb matrícula espanyola i un Renault Megane amb plaques andorranes.

La conductora de l’Opel -de 39 anys- va resultar ferida. Practicats els pertinents controls d’alcohol, el conductor del Renault -de 43 anys- va donar un resultat positiu a l’alcohol (2’40 gls), per la qual cosa la policia el va detenir.