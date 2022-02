Funos, la digitalització del mercat funerari

A Espanya moren a l’any al voltant de 400.000 persones i més de la meitat de la població no disposa d’una assegurança de defunció. És a dir, cada any més de 200.000 famílies han de triar i contractar una funerària d’entre les 1.100 que hi ha al mercat, un procés de cerca i contractació que es troba molt poc digitalitzat. Per aquest motiu neix Funos, el primer comparador de preus de funeràries a Espanya.

Els nous hàbits de consum digital arriben al sector funerari. La startup catalana va realitzar un estudi per conèixer les necessitats de la demanda i va concloure que el 60% dels usuaris contractarien serveis funeraris per Internet i que, de fet, el 83% no contractaria funeràries que no tinguin els seus preus publicats a Internet.

Segons Marc Vallhonesta, CEO i fundador de Funos, “el nostre objectiu és ajudar els usuaris a informar-se de manera independent i transparent, comparar i escollir la millor opció a les seves necessitats, a més d’aconseguir estalvis, tot gràcies a la digitalització”. D’altra banda, Funos també s’erigeix com una solució per a les funeràries, ja que és un nou canal de comercialització pel qual arribar al client.

De moment, el llançament s’ha produït només a Catalunya. En els pròxims mesos, però, tenen previst dur a terme l’expansió per les principals ciutats d’Espanya i, en un futur, d’Europa.

